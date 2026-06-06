Una palazzina a Porto Sant’Elpidio è crollata durante la notte. Nell’incidente sono morte una persona e una risultano disperse. Un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie. Non ci sono altre informazioni sulla dinamica o sulle cause del cedimento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per le operazioni di recupero. La zona è stata transennata e le indagini sono in corso.

Un botto terribile, all’alba: una palazzina che crolla, diverse persone che restano sotto le macerie. Una, sicuramente, ha perso la vita. Un’altra è stata estratta viva dai vigili del fuoco dopo diverse ore di lavoro mentre si cerca ancora una donna, attualmente dispersa. È accaduto intorno alle 5 di sabato a Porto Sant’Elpidio, comune del Fermano. Il palazzo di via Trentino – secondo una prima ricostruzione – sarebbe saltato in aria per lo scoppio di una bombola di gas. Oltre all’uomo salvato dai vigili, ci sono altri due feriti, trasportati dall’ ospedale di Fermo e, in eliambulanza, al Torrette di Ancona. Sul posto, un complesso che sorge vicino alla statale Adriatica, oltre ai vigili del fuoco, sono presenti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Porto Sant’Elpidio, crolla una palazzina nella notte: un morto e una dispersa. Un ragazzo estratto vivo

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Esplosione a Porto SantElpidio, palazzina crolla: un morto, un disperso e un ragazzo salvato

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