I porti italiani hanno registrato un calo complessivo del 4,6% nei traffici container, con Trieste che ha subito una diminuzione del 23,6%. Nel frattempo, i porti di La Spezia e Salerno hanno mostrato una crescita nei movimenti. La chiusura dello stretto di Hormuz ha influenzato i traffici italiani, ma non sono stati forniti dettagli specifici sugli effetti.

Perché i porti di La Spezia e Salerno stanno crescendo mentre altri crollano?. Come influisce la chiusura dello stretto di Hormuz sui traffici italiani?. Quali nuovi nodi strategici stanno rubando volumi ai porti del Mediterraneo?. Dove si stanno spostando i flussi commerciali verso la Turchia?.? In Breve La Spezia e Salerno crescono del 7,8% mentre Venezia aumenta del 5,8%. Port Said registra un balzo del 48,2% nel Canale di Suez. Mersin e i porti turchi diventano snodi strategici per l'Asia. Savona cala del 14,1% e Genova scende del 4,9% nel primo trimestre 2026. I porti italiani soffrono il calo dei container: il bilancio di Fedespedi tra crisi e nuove rotte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porti italiani: calo container del 4,6% e Trieste subisce -23,6%

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