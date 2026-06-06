La collezione High Summer SS26 di Polo Club, chiamata “Casa Palmira”, è stata creata a Lanzarote. La linea si ispira a un’estate semplice, naturale e moderna, con elementi che richiamano i paesaggi vulcanici dell’isola e l’uso di materiali leggeri. La collezione si concentra su capi che riflettono uno stile essenziale e contemporaneo, pensati per un guardaroba estivo.

La nuova collezione High Summer SS26 di Polo Club nasce a Lanzarote: “Casa Palmira” racconta un’estate essenziale, naturale e contemporanea tra paesaggi vulcanici e materiali leggeri. Tra paesaggi vulcanici, architetture bianche e una luce che scolpisce ogni superficie, Polo Club presenta “Casa Palmira”, la nuova campagna High Summer SS26. Un progetto che affonda le sue radici nell’estetica essenziale di Lanzarote, trasformando l’isola in un racconto visivo fatto di naturalezza, equilibrio e autenticità. Non una semplice location, ma un vero rifugio mediterraneo dove il tempo sembra rallentare e il lusso si esprime attraverso la semplicità. La campagna prende forma tra muri candidi, palme e ghiaia vulcanica, creando un dialogo costante tra moda e territorio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Polo Club presenta “Casa Palmira”: la High Summer SS26

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