Le strade provinciali sono state chiuse per interventi di messa in sicurezza solo dopo recenti frane che le hanno rese impraticabili. I lavori di riparazione sono iniziati solo in seguito a richieste formalizzate da cittadini e a un’interrogazione presentata per evidenziare i rischi quotidiani. Nessuna azione preventiva sembra essere stata fatta prima degli eventi di dissesto. La situazione ha provocato disagi tra chi percorre abitualmente quelle vie.

Aveva chiesto, attraverso una interrogazione, interventi urgenti su strade provinciali che i cittadini percorrono quotidianamente, mettendo a rischio la propria sicurezza. Il consigliere provinciale di minoranza, Riccardo Strappa, è però rimasto insoddisfatto della risposta ottenuta che "tuttavia, fotografa perfettamente un metodo di governo: tante parole, molti rinvii, pochissimi fatti. Mi è stato risposto che le criticità sono note, attenzionate, oggetto di monitoraggio. Formule vuote che si ripetono identiche, da anni, mentre l’asfalto continua a sgretolarsi". E per dare l’idea di uno stato di cose ormai acclarato, Strappa fa riferimenti precisi: "Sulla provinciale 28, Faleriense, tra Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano, si annuncia un intervento da oltre 250mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polemica strade: "I lavori solo dopo le frane"

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