La terza giornata di Seminare Idee si apre alle 9.30 al Chiostro San Domenico con l’evento “Chi semina…”. Tra gli ospiti, si parlerà di poesia, letteratura e stelle, concentrandosi sul desiderio di vivere meglio. La manifestazione prosegue con incontri e interventi dedicati a temi culturali e spirituali, senza indicazioni di partecipanti o temi specifici. L’evento si conclude con l’ultima giornata prevista per domani.

Domani l’ultima giornata di Seminare Idee inizia alle 9.30 al Chiostro San Domenico con Chi semina libri, fa nascere parole la poetessa Antonella Anedda (foto) si sofferma sul desiderio che ci spinge alla lettura: come i semi affidati al vento possono far nascere piante inattese, così le parole generano sempre qualcosa di nuovo. Sempre alle 9.30, al Giardino Buonamici Nadeesha Uyangoda, scrittrice italofona di origine srilankese, nell’incontro Lontano da casa, vicino al cuore, riflette sul significato del concetto di "casa" a partire dal ultimo romanzo Acqua sporca. Cosa significa amare, oggi? Il filosofo Pietro Del Soldà nella conferenza Amore è libertà, alle 11 in San Domenico, prova a rispondere a questa domanda, in un viaggio tra filosofia e letteratura, parlando di maschilismo, dipendenza, narcisismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poesia, letteratura e stelle. Gli ospiti della terza giornata. Il desiderio di vivere meglio

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