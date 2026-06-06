Pochi dottori di base | Ci sono 46mila pazienti a rischio

Alla Spezia, 46mila cittadini potrebbero non avere un medico di base a causa di una carenza di medici disponibili. La notizia deriva da una delibera di Atsi, la nuova azienda sanitaria regionale, che ha definito gli ambiti territoriali con insufficienza di medici. Il segretario regionale del Pd ha definito questa situazione come molto preoccupante.

Alla Spezia 46mila cittadini rischiano di restare senza medico. Un bilancio estremamente "preoccupante" quello sollevato dal segretario regionale del Pd, Davide Natale, che emerge dalla delibera di Atsi, la nuova azienda unica sanitaria, in cui vengono fissati gli ambiti territoriali carenti. "Sul territorio mancano 36 medici di medicina generale. Lo denuncia la segretaria della Federazione italiana medici di medicina generale che riprende la delibera di Atsi. Il dato, che si riferisce ai medici di medicina generale e a quelli di continuità assistenziale, è impressionante perché se moltiplicato per 1.350 che sono i pazienti medi su cui viene calcolato quel dato, emerge come 46 mila cittadini spezzini rischino di essere senza medico" spiega Natale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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