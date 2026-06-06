Playoff alla Futsal serve un’impresa

L’ipoteca sulla serie A, il Defender Giovinazzo l’ha già messa di forza. Alla Futsal Cesena serve un’impresa di quelle storiche per toglierla. Privi del portiere titolare Montalti (infortunato da tempo) e con alcuni giocatori importanti con problemi fisici i bianconeri cercheranno, oggi alle 15, al PalaPaganelli di dare tutto e di più dopo essere stati sovrastati e battuti 5-0 all’andata in Puglia. Serve infatti un successo con cinque reti di scarto per portare almeno, il ritorno della finale playoff, ai supplementari. La Futsal vista la settimana scorsa in Puglia è apparsa stanca e minata da troppi acciacchi in una gara senza storia guidata dai padroni di casa che hanno colpito anche cinque legni tra pali e traverse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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