Più che una band una Dimensione Eccoli i Brama mentre danno ordine al caos
I Brama, noti come Dimensione Brama, sono un gruppo musicale attivo da alcuni anni. Sono diventati noti per esibirsi in concerti non autorizzati sui tetti di Roma. La loro attività si è sviluppata in un arco di tempo relativamente breve, coinvolgendo varie esibizioni pubbliche non ufficiali. La loro presenza si è consolidata nel panorama locale, anche attraverso eventi spontanei e pratiche di performance non convenzionali.
Nel giro di pochi anni i Dimensione Brama sono passati dai live abusivi sui tetti di Roma durante il Covid-19 ai palchi televisivi di X-Factor, portandosi dietro un immaginario alto in cui convivono Bertolt Brecht, TikTok, David Bowie, Joy Division e i CCCP, la tragedia trasformata in contenuto e la sensazione costante che il mondo stia andando in malora. Qualcuno li ricorderà proprio per il passaggio nel talent di Sky, quando Manuel Agnelli, dopo una loro reinterpretazione degli Smiths, commentò che era come aver costruito un parcheggio sopra la sua adolescenza. Con Teatral Politik la band romana prova a dare una forma al suo caos: dentro... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Stanco delle band che annunciano tour in Europa e poi suonano solo in 5 paesi al massimo reddit