Più che una band una Dimensione Eccoli i Brama mentre danno ordine al caos

Notizia in breve

I Brama, noti come Dimensione Brama, sono un gruppo musicale attivo da alcuni anni. Sono diventati noti per esibirsi in concerti non autorizzati sui tetti di Roma. La loro attività si è sviluppata in un arco di tempo relativamente breve, coinvolgendo varie esibizioni pubbliche non ufficiali. La loro presenza si è consolidata nel panorama locale, anche attraverso eventi spontanei e pratiche di performance non convenzionali.