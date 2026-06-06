Pittura fotografia e ricerca visiva Musei nazionali la nuova stagione
I Musei Nazionali di Ferrara annunciano una serie di esposizioni di arte contemporanea per il 2026, che includono pittura, fotografia e ricerca visiva. Le mostre saranno ospitate in diverse sedi del complesso museale, con opere di artisti italiani e internazionali. La programmazione prevede esposizioni temporanee e progetti di ricerca, tutte aperte al pubblico nel corso dell’anno.
I Musei Nazionali di Ferrara presentano la nuova stagione di mostre di arte contemporanea 2026 del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, un programma espositivo che, a partire da giugno, trasformerà gli spazi del museo in un luogo di dialogo tra linguaggi contemporanei, patrimonio storico e ricerca interdisciplinare. La programmazione si sviluppa attraverso tre differenti progetti espositivi che intrecciano pittura, fotografia, installazione e ricerca visiva, confermando la volontà del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara di aprirsi sempre più al confronto con la contemporaneità e di consolidare una progettualità culturale capace di mettere in relazione memoria storica, pratiche artistiche e territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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