I Musei Nazionali di Ferrara annunciano una serie di esposizioni di arte contemporanea per il 2026, che includono pittura, fotografia e ricerca visiva. Le mostre saranno ospitate in diverse sedi del complesso museale, con opere di artisti italiani e internazionali. La programmazione prevede esposizioni temporanee e progetti di ricerca, tutte aperte al pubblico nel corso dell’anno.

I Musei Nazionali di Ferrara presentano la nuova stagione di mostre di arte contemporanea 2026 del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, un programma espositivo che, a partire da giugno, trasformerà gli spazi del museo in un luogo di dialogo tra linguaggi contemporanei, patrimonio storico e ricerca interdisciplinare. La programmazione si sviluppa attraverso tre differenti progetti espositivi che intrecciano pittura, fotografia, installazione e ricerca visiva, confermando la volontà del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara di aprirsi sempre più al confronto con la contemporaneità e di consolidare una progettualità culturale capace di mettere in relazione memoria storica, pratiche artistiche e territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pittura, fotografia e ricerca visiva. Musei nazionali, la nuova stagione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TOP 12 LATIN AMERICAN ARTISTS YOU NEED TO KNOW

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: High Touch Light a Napoli a Palazzo Ricca: la fotografia diventa esperienza tattile e visiva

Xiaomi 17T Series: più fotografia, autonomia e intelligenza visivaLa serie Xiaomi 17T punta su miglioramenti nelle funzioni fotografiche, autonomia della batteria e intelligenza visiva.

Temi più discussi: Pittura, fotografia e ricerca visiva. Musei nazionali, la nuova stagione; L'agenda delle mostre da vedere nella settimana dal 25 al 29 maggio 2026; Dal Paesaggio al Corpo. Turner, Clemente, Mapplethorpe e altri protagonisti; Pittura, fotografia e incisione: Sinfonia di Colori a Castellina in Chianti.

La nuova mostra di Krizia Galfo negli spazi di Reintegra, a Roma, racconta la fragilità nascosta nei gesti quotidiani, tra pittura figurativa, fotografia e linguaggio cinematografico x.com

Pittura, fotografia e ricerca visiva. Musei nazionali, la nuova stagioneI Musei Nazionali di Ferrara presentano la nuova stagione di mostre di arte contemporanea 2026 del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, un programma espositivo che, a partire da giugno, ... ilrestodelcarlino.it

Aiuto con la pittura reddit

Esistere, senza compromessi. Fotografia, pittura e scultura: storie inaspettate si intrecciano a CavaleseCome si comincia un quadro? / In punta di piedi / In punta di mano / Il desiderio diventa pensiero / E mentre questo accade / C’è malessere, urgenza. Sono parole inequivocabili, quelle che Anneliese ... exibart.com