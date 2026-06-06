Piste ciclabili siamo indietro Alla Fossa manca una rotatoria

Da lanazione.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sul curvone di via Fabbricotti, a Marina, si discute della mancanza di una rotatoria e del proseguimento delle piste ciclabili. La questione riguarda la sicurezza, la viabilità e l’organizzazione degli spazi pubblici. La nuova pista ciclabile ha suscitato reazioni contrastanti tra residenti e sostenitori della mobilità dolce, evidenziando le difficoltà di completare la rete di piste in questa zona. La discussione si concentra su come migliorare la viabilità e la sicurezza per ciclisti e automobilisti.

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Sul curvone di via Fabbricotti si accende il dibattito. A Marina la nuova pista ciclabile continua a dividere residenti e sostenitori della mobilità dolce, trasformandosi in un caso urbano che intreccia sicurezza, viabilità e gestione degli spazi. Dopo le proteste di alcuni cittadini, che contestano la riduzione della carreggiata e l’eccessiva ampiezza dell’infrastruttura, arriva la replica di Riccardo Canesi, che prova a riportare la discussione su un piano più ampio. Per i residenti il nodo resta la sicurezza: la ciclabile da quattro metri avrebbe ristretto un tratto già critico, storicamente teatro di incidenti, aggravando la convivenza tra auto, pedoni e biciclette. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - "Piste ciclabili, siamo indietro". Alla Fossa manca una rotatoria
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