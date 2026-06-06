piste ciclabili siamo indietro alla fossa manca una rotatoria

Notizia in breve

Sul curvone di via Fabbricotti, a Marina, si discute della mancanza di una rotatoria e del proseguimento delle piste ciclabili. La questione riguarda la sicurezza, la viabilità e l’organizzazione degli spazi pubblici. La nuova pista ciclabile ha suscitato reazioni contrastanti tra residenti e sostenitori della mobilità dolce, evidenziando le difficoltà di completare la rete di piste in questa zona. La discussione si concentra su come migliorare la viabilità e la sicurezza per ciclisti e automobilisti.