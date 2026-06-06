A Pisa, la corsa per la panchina nerazzurra prosegue. Quattro allenatori sono attualmente in corsa per guidare la squadra nella stagione 2026-27. La rosa dei candidati sembra ormai stabilizzata, anche se potrebbe aggiungersi un quinto candidato, ancora non annunciato ufficialmente dalla dirigenza. La decisione finale è attesa a breve, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti.

Una panchina per quattro: la rosa dei pretendenti al timone nerazzurro per la stagione 2026-27 – a meno di clamorosi colpi di scena, con il sopraggiungere al momento inaspettato di un quinto profilo non ancora reso ufficiosamente pubblico dalla dirigenza di via Gioberti – è ormai definita. Così come delineato è il percorso che porterà Alexander Knaster, Giuseppe e Giovanni Corrado insieme a Leonardo Gabbanini, alla decisione finale. Chi ha fretta però rimarrà deluso: anche il prossimo sarà un fine settimana interlocutorio, nel quale il proprietario del club nerazzurro svolgerà il ruolo di regista e coordinatore dei facci a faccia conclusivi con i tecnici individuati per il rilancio del progetto sportivo del Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa, la corsa per la panchina continua. Nerazzurri, è sempre più corsa a quattro

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