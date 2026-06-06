Piedibus 35 bambini in cammino tra amicizia e sostenibilità

Quest’anno, 35 bambini hanno partecipato al progetto Piedibus, un percorso a piedi verso scuola promosso come iniziativa di educazione alla cittadinanza attiva e alla sostenibilità. L’attività si è conclusa con successo, rafforzando il senso di comunità tra i partecipanti. Il progetto coinvolge i bambini in un cammino condiviso, promuovendo pratiche di mobilità sostenibile e socializzazione. La manifestazione si inserisce in un percorso educativo volto a sensibilizzare i più giovani sull’importanza di pratiche ecologiche e di collaborazione.

"Piccoli passi che fanno crescere una comunità. Anche quest’anno, si è conclusa una nuova bellissima edizione di Piedibus, un progetto che continua a rappresentare una delle esperienze più significative di educazione alla cittadinanza attiva, alla sostenibilità e al benessere dei nostri bambini ". Lo affermano, con soddisfazione, il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, e l’assessora alla Crescita educativa e all’armonia sociale, Carla Para, che poi aggiungono: "Ogni mattina, lungo il tragitto verso la scuola, i ragazzi hanno imparato a vivere il territorio, a muoversi in modo sicuro, a stare insieme e a sviluppare una maggiore autonomia, condividendo un percorso fatto di amicizia, regole e rispetto per l’ambiente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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