Piazza De Amicis Lista Rossa ed EcoSocialista | Progettata per il futuro ma con logiche ormai vecchie

Notizia in breve

La nuova piazza Giardini De Amicis è al centro di un dibattito politico, con due gruppi che criticano il progetto. Lista Rossa Cattolica e Rimini EcoSocialista hanno diffuso una nota congiunta, evidenziando che, sebbene l’area sia importante, le scelte progettuali sembrano ancora basate su logiche ormai superate. Le critiche si focalizzano sulla concezione dello spazio pubblico, ritenuta datata rispetto alle esigenze attuali. Nessuna delle parti ha annunciato modifiche immediate.