Piano anti-Ebola e ospedali il comitato Zona disagiata | Nell’Agrigentino nessun reparto idoneo per le malattie infettive
Nel territorio agrigentino non ci sono reparti ospedalieri attrezzati per le malattie infettive, secondo quanto riferito dal comitato Zona disagiata. Il nuovo piano regionale anti-Ebola e per la gestione delle emergenze sanitarie evidenzia questa mancanza, riaccendendo le discussioni sulle carenze delle strutture sanitarie locali. Nessuna struttura attualmente dispone di reparti dedicati o idonei per il trattamento di malattie infettive.
Il nuovo piano regionale predisposto per affrontare eventuali emergenze infettive riaccende il dibattito sulle carenze della sanità agrigentina. A intervenire è il comitato Zona Disagiata che, partendo dalle indicazioni inviate dalla Regione alle aziende sanitarie siciliane nell’ambito del piano. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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