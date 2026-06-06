Piani va lontano | Ulisse il mio eroe

Notizia in breve

Claudio Piani ha dichiarato che il suo viaggio intorno al mondo continua senza limiti, utilizzando vari mezzi di trasporto come bicicletta, camper, treno, bus e anche l’autostop. La sua vita è dedicata a spostarsi tra diverse destinazioni, senza restrizioni sul modo di raggiungerle. Le sue parole sono state condivise in un’intervista, dove ha parlato della sua costante voglia di esplorare.