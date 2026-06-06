Piani va lontano | Ulisse il mio eroe
Claudio Piani ha dichiarato che il suo viaggio intorno al mondo continua senza limiti, utilizzando vari mezzi di trasporto come bicicletta, camper, treno, bus e anche l’autostop. La sua vita è dedicata a spostarsi tra diverse destinazioni, senza restrizioni sul modo di raggiungerle. Le sue parole sono state condivise in un’intervista, dove ha parlato della sua costante voglia di esplorare.
Bicicletta, camper, treno, bus, autostop. La vita di Claudio Piani non conosce confini, e così la sua missione innata di girare il mondo nemmeno può prevedere limitazioni circa il mezzo con cui esplorare il nostro pianeta. Trentotto anni, dice candidamente di essere nato due volte: la prima nel 1987 a Quarto Oggiaro, a nord di Milano; la seconda nel 2014, quando – passaggio fondamentale per chi si vota all’avventura – ‘mollò tutto’ per dare il via ai suoi viaggi e alle sue scoperte. Dall’Australia alla Mongolia, dalla Cina all’India: negli ultimi undici anni Claudio ha messo insieme infiniti chilometri. L’exploit più recente di cui è stato protagonista: partire da Milano in bici e arrivare al campo base dell’Everest in Nepal, a quota 5. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Notizie e thread social correlati
Ulisse in scena: Accorsi svela l’anima dell’eroe a RomaDal 18 al 29 marzo, il Teatro Ambra Jovinelli a Roma presenta uno spettacolo teatrale con Stefano Accorsi che interpreta Ulisse.
Ulisse va alla scoperta del GiapponeQuesta sera su Rai 1, Alberto Angela torna con il secondo episodio della nuova stagione di Ulisse – Il Piacere della Scoperta.