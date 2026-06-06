In Calabria, nel settore agricolo della Piana di Sibari, si evidenzia uno sfruttamento diffuso che si cela dietro contratti apparentemente regolari. Nonostante il tasso di disoccupazione in Italia sia al 5,1% ad aprile 2026, le pratiche di caporalato continuano a coinvolgere lavoratori, spesso costretti a condizioni di lavoro dure e senza adeguata tutela. Le irregolarità si verificano anche in presenza di documenti formalmente in regola.

? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,1% (aprile 2026). Un tasso di disoccupazione così basso maschera lo sfruttamento sistemico nel settore agricolo calabrese. Fonte Eurostat? Il sistema del caporalato nella Piana di Sibari: tra regolarità formale e sfruttamento reale. Nella Piana di Sibari, dove operano tra le 3.000 e le 3.500 aziende agricole, il caporalato si nasconde dietro una facciata di documenti in regola. Nonostante i registri ufficiali mostrino migliaia di lavoratori regolarizzati, la gestione pratica della manodopera stagionale rivela una realtà di schiavitù moderna. Giovanni Manoccio, presidente dell’associazione Don Vincenzo Matrangolo, denuncia una sistematica deresponsabilizzazione da parte di molti imprenditori che chiudono gli occhi sulla gestione dei braccianti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piana di Sibari: il caporalato si nasconde dietro contratti regolari

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