Un progetto di ricerca coinvolge l’Università di Genova, AmSpec Italia e il Conou per sviluppare un sistema di monitoraggio rapido dei Pfas, le sostanze note come “Forever Chemicals”. Verranno utilizzati dispositivi in carta progettati per individuare rapidamente la presenza di queste sostanze nel territorio. L’obiettivo è migliorare i metodi di analisi e rilevamento di queste sostanze persistenti nell’ambiente.

L’Università di Genova, AmSpec Italia e il Conou lanciano un progetto di ricerca per rivoluzionare il monitoraggio dei Pfas, le sostanze note come “Forever Chemicals” per la loro persistenza ambientale. L'obiettivo è sviluppare dispositivi analitici in carta, a basso costo e facili da usare, che permettano di rilevare la presenza di queste sostanze direttamente sul campo, superando i limiti degli attuali metodi di laboratorio, troppo costosi e complessi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pfas: nasce il progetto UniGe-AmSpec-Conou per un monitoraggio rapido con dispositivi in carta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pfas: nasce il progetto UniGe-AmSpec-Conou per un monitoraggio rapido con dispositivi in carta

Notizie e thread social correlati

Ambiente, Università Genova-AmSpec Italia-Conou presentano progetto per rilevamento rapido PfasUn progetto tra l’Università di Genova, AmSpec Italia e Conou mira a creare strumenti di rilevamento rapido dei Pfas.

Pfas, allo studio dispositivi in carta per rilevarli sul postoAlcuni ricercatori stanno studiando dispositivi in carta in grado di rilevare i Pfas sul posto.

Temi più discussi: Rilevare la presenza di Pfas, progetto di Unige in collaborazione con AmSpec Italia e Conou; Pfas, allo studio dispositivi in carta per rilevarli sul posto; PFAS, perché i dispositivi analitici in carta possono cambiare lo screening sul campo; Pfas: nasce il progetto UniGe-AmSpec-Conou per un monitoraggio rapido con dispositivi in carta.

Rilevare la presenza di Pfas, progetto di Unige in collaborazione con AmSpec Italia e Conou x.com

Ambiente, Università Genova-AmSpec Italia-Conou presentano progetto per rilevamento rapido Pfas(Adnkronos) – Sviluppare strumenti rapidi, selettivi e a basso costo per rilevare la presenza di Pfas direttamente sul campo, anche in contesti ambientali e industriali complessi. E’ questo l’obiettiv ... touchpoint.news

Rilevare la presenza di Pfas, progetto di Unige in collaborazione con AmSpec Italia e ConouLa ricerca nasce per rispondere a una delle sfide ambientali e sanitarie più rilevanti degli ultimi anni: il monitoraggio di sostanze chimiche utilizzate per ... genova.repubblica.it