Un uomo seduto all’esterno di un locale è stato aggredito da quattro giovani, probabilmente nordafricani di seconda generazione, che lo hanno accerchiato e picchiato in pochi secondi. Durante l’attacco, gli hanno strappato la catenina d’oro dal collo. L’episodio è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza, mostrando la violenza del pestaggio. Nessuna informazione sulle condizioni dell’uomo dopo l’aggressione.

Stava sorseggiando una birra e fumando una sigaretta seduto all'esterno di un locale quando un branco di quattro giovanissimi, probabilmente nordafricani di seconda generazione, l'ha accerchiato e in pochi secondi l'ha pestato per strappargli la catenina d'oro dal collo. È questa la dinamica della rapina-lampo che, mercoledì 27 maggio, ha fatto ripiombare il quartiere romano di San Lorenzo nel terrore delle violenze ingiustificate. Non sappiamo se si tratti del primo episodio registrato nella zona, ma di certo non è stato l'ultimo. Dopo quattro giorni è andata in scena la seconda rapina ai danni di un altro ragazzo. Oggi Il Tempo può mostrarvi le immagini choc dell'aggressione, grazie al video registrato dalle telecamere del locale di piazza dei Campani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pestaggi a San Lorenzo, le immagini choc dei maranza scatenati | VIDEO

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