perugia pellegrino vince il derby e vola in semifinale

Pellegrino ha vinto il derby contro Basile, qualificandosi per la semifinale. La partita si è conclusa con una vittoria di Pellegrino, che ha superato la resistenza dell’avversario nel corso dell’incontro. La sfida si è svolta in una cornice sportiva tra due giocatori di alto livello, con Pellegrino che ha prevalso grazie a una strategia efficace. La vittoria permette a Pellegrino di accedere alla fase successiva del torneo, mentre Basile è stato eliminato. La semifinale si prospetta tra Pellegrino e altri qualificati.

? Domande chiave? In Breve Andrea Pellegrino conquista la semifinale degli Internazionali di Perugia dopo il derby. Andrea Pellegrino ha battuto Pierluigi con un punteggio di 6-2 6-3 sul campo centrale del Tennis Club, assicurandosi così un posto nella semifinale degli Internazionali di Perugia. Il campione in carica ha dominato l’incontro contro il connazionale, segnando la sua ottava vittoria consecutiva tra il 2025 e il 2026 all’interno del Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events. La prestazione del numero 124 del mondo conferma la sua solidità nel torneo umbro, nonostante la sfida contro il derby sia stata comunque impegnativa. Il match contro Pierluigi Basile, che giocava come Wild Card, ha richiesto una gestione attenta del gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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