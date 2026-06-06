Pericolo in sede Federmanager | operaio su scala senza protezioni

Da ameve.eu 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un operaio è stato sorpreso mentre lavorava su un'impalcatura senza protezioni in una sede di Federmanager. La mancanza di dispositivi di sicurezza è stata segnalata e documentata. Nessuna persona è stata ancora formalmente chiamata a rispondere della violazione. Le autorità competenti stanno verificando chi sia responsabile della mancata applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro. La situazione ha sollevato interrogativi sulla gestione della sicurezza all’interno dell’edificio.

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Chi deve rispondere della mancanza di protezioni nella sede di Federmanager?. Come può un'associazione di categoria ignorare le norme sulla sicurezza?. Quali dispositivi mancavano all'operaio durante l'intervento in via Ravenna?. Perché il numero di vittime sul lavoro è aumentato dell'8,7%?.? In Breve Lavoratore operava oltre due metri senza casco, imbracatura o ancoraggi obbligatori.. Pagina Facebook Morti di lavoro ha segnalato l'episodio avvenuto in via Ravenna.. Vittime sul lavoro in Italia raggiungono 486 persone nell'anno in corso.. Trend in crescita dell'8,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.. Un operaio in bilico sulla scala in via Ravenna a Roma: la denuncia che scuote la sede di Federmanager. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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