Pericolo in sede Federmanager | operaio su scala senza protezioni

Notizia in breve

Un operaio è stato sorpreso mentre lavorava su un'impalcatura senza protezioni in una sede di Federmanager. La mancanza di dispositivi di sicurezza è stata segnalata e documentata. Nessuna persona è stata ancora formalmente chiamata a rispondere della violazione. Le autorità competenti stanno verificando chi sia responsabile della mancata applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro. La situazione ha sollevato interrogativi sulla gestione della sicurezza all’interno dell’edificio.