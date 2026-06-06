Per la Magona segnali positivi Si riparte con 4.800 tonnellate di acciaio garantiti gli stipendi
Lo stabilimento Magona ha ripreso le attività con la produzione di 4.800 tonnellate di acciaio. Durante un incontro recente, è stato confermato che gli stipendi sono stati garantiti e che la produzione è ripartita. La ripresa delle operazioni segna un passo avanti per lo stabilimento, che aveva sospeso temporaneamente le attività. La notizia arriva dopo un periodo di incertezza e di sospensione delle attività produttive.
Piombino (Livorno), 6 giugno 2026 – Qualcosa si muove per lo stabilimentro Magona. Dall’incontro al Ministero delle Imprese, i sindacati tornano con alcune novità positive per i 500 dipendenti dello stabilimento di Piombino dove si producono lamiere zincate e preverniciate per l’edilizia, l’automotive e il settore degli elettrodomestici. Le novità sono garanzie su stipendi, proroga della cassa integrazione e una prima ripresa della produzione. Trasteel che ha presentato una offerta concreta per rilevare l’azienda da Liberty, ha confermato di volere lavorare parallelamente, in attesa della risposta del curatore, per garantire la continuità produttiva di Magona. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Si parla di: Per la Magona segnali positivi. Si riparte con 4.800 tonnellate di acciaio, garantiti gli stipendi; Magona vede la luce: stipendi garantiti, nuove lavorazioni e Trasteel accelera sull’acquisto.