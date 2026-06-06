Per la Magona segnali positivi Si riparte con 4.800 tonnellate di acciaio garantiti gli stipendi

Notizia in breve

Lo stabilimento Magona ha ripreso le attività con la produzione di 4.800 tonnellate di acciaio. Durante un incontro recente, è stato confermato che gli stipendi sono stati garantiti e che la produzione è ripartita. La ripresa delle operazioni segna un passo avanti per lo stabilimento, che aveva sospeso temporaneamente le attività. La notizia arriva dopo un periodo di incertezza e di sospensione delle attività produttive.