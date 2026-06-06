Il progetto di riparazione del People Mover è fermo a causa di un blocco nei finanziamenti. La giunta locale non ha ancora trovato fonti alternative per coprire i costi dei lavori, dopo che i fondi ministeriali sono stati revocati. La Corte dei Conti ha evidenziato problemi nei bilanci comunali, sollevando dubbi sulla possibilità di sostenere l’intervento senza ulteriori risorse. La questione riguarda anche le modalità di gestione delle spese e la capacità di reperire fondi in assenza di supporto esterno.

Come potrà la giunta finanziare i lavori senza i fondi ministeriali?. Perché la Corte dei Conti ha sollevato dubbi sui bilanci comunali?. Chi pagherà per le carenze strutturali segnalate dalle opposizioni?. Quando tornerà operativa l'intera flotta per il servizio estivo?.? In Breve Emanuela Zuntini e Matteo Di Benedetto criticano la gestione e la concessione Marconi Express.. Intervalli corse aumentati a 15 minuti dal 27 maggio per revisione veicolo.. Manutenzioni passate da 6 a 9 mesi con stop ridotti da 12 a 7 giorni.. Proroga concessione approvata nel 2021 nonostante i problemi strutturali già noti.. Il progetto di Campaniello per risolvere i guasti del People Mover scatta nel Question Time comunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - People Mover: il piano di Campaniello per i guasti è in stallo

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