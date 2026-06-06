Pensioni Inps in ritardo attese anche fino a un anno per il primo assegno

Da quifinanza.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Migliaia di pensioni non sono ancora state pagate o sono in ritardo di diversi mesi. In Piemonte, i problemi riguardano soprattutto il primo assegno pensionistico, che può arrivare anche dopo un anno dal previsto. La situazione riguarda esclusivamente le pensioni gestite dall’Inps e interessa sia pensioni di anzianità che di invalidità. Non sono stati segnalati problemi simili in altre regioni.

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Migliaia di pensioni non arrivano o arrivano con estremo ritardo. Quello che sta accadendo in Piemonte non è però un normale “ritardo” sull’erogazione del primo assegno pensionistico. Non c’entrerebbe infatti la finestra mobile, ma un allungamento dei tempi ben oltre quelli standard. Questo è quello che denunciano i sindacati dopo le molte segnalazioni arrivate. Il problema sarebbe da ricondurre agli uffici dell’Inps, che non riescono a reggere il volume delle pratiche. I pensionati più in difficoltà sono i dipendenti pubblici o quelli di alcuni settori specifici con gestioni previdenziali complesse, come quelle dei giornalisti dipendenti. Anche peggio per chi ha carriere miste. I ritardi in Piemonte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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