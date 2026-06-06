Pellegatti | Rangnick molto affascinato dal Milan Senza di lui si prospetta un disastro
Rangnick è molto interessato al Milan, secondo Pellegatti. La società sta aspettando una risposta definitiva da lui e da Glasner. Senza il coinvolgimento di Rangnick, si prevede un possibile disastro per il club. Le decisioni sul futuro sono attese nelle prossime ore. La situazione rimane tesa e in continua evoluzione.
Continuano a rimbalzare le notizie sul futuro del Milan (leggi qui live): tra i candidati forti per prendere le redini del club resta Ralf Rangnick. L'attuale commissario tecnico dell'Austria arriverebbe in rossonero come nuovo direttore tecnico e rivoluzionerebbe tutto a partire dal settore giovanile del Diavolo. Con lui a capo di tutto, Glasner sarebbe una scelta quasi facile in panchina per il Milan, visto che è un suo uomo di fiducia. A parlare della situazione attuale in casa rossonera ci ha pensato il giornalista Carlo Pellegatti. Ecco le sue dichiarazioni da YouTube. "Da quello che trapela, sembra che Rangnick sia molto affascinato dall'idea di diventare il punto di riferimento della parte sportiva del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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