Pellegatti | Rangnick molto affascinato dal Milan Senza di lui si prospetta un disastro

Notizia in breve

Rangnick è molto interessato al Milan, secondo Pellegatti. La società sta aspettando una risposta definitiva da lui e da Glasner. Senza il coinvolgimento di Rangnick, si prevede un possibile disastro per il club. Le decisioni sul futuro sono attese nelle prossime ore. La situazione rimane tesa e in continua evoluzione.