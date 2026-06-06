Pediatria tra ospedale territorio e nuove fragilità | il confronto sulle sfide che cambiano la professione

Un bambino di 8 anni è stato ricoverato in ospedale dopo aver contratto un’infezione virale. La diagnosi è stata confermata dai medici, che hanno avviato il trattamento. Nel frattempo, i servizi territoriali hanno seguito il caso, coordinandosi con il reparto pediatrico. La situazione mette in evidenza le sfide crescenti tra assistenza ospedaliera e cure sul territorio, in un contesto di nuove fragilità tra bambini e adolescenti.

Non soltanto emergenze cliniche e percorsi di cura, ma anche il cambiamento profondo che sta attraversando il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza. Si sono aperti ieri pomeriggio, nella sala congressi dell’ex convento San Francesco di Sciacca, i lavori delle “Giornate pediatriche saccensi”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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