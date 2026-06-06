Pauroso schianto tra auto e scooter a Fontanini 18enne sbalzata sull' asfalto | gravissima in Rianimazione

Da parmatoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un'auto e uno scooter si sono scontrati nel tardo pomeriggio di venerdì 5 giugno sulla strada Langhirano, a Fontanini. Un'18enne a bordo dello scooter è stata sbalzata sull'asfalto e trasportata in gravi condizioni in Rianimazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di venerdì 5 giugno lungo strada Langhirano, all'altezza della località Fontanini. Per cause in corso di accertamento uno scooter e un'auto si sono scontrati violentemente. La ragazza di 18 anni che era alla guida dello scooter è ha riportato ferite molto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Pauroso schianto tra auto e moto in via Depretis: 23enne gravissimo in RianimazioneUn incidente tra auto e moto si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 giugno all’incrocio tra via Bonomi e via Depretis, nella zona della...

Pauroso schianto tra auto e moto in via De Pretis: 23enne gravissimo in RianimazioneUn incidente tra auto e moto si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì in via De Pretis, all'incrocio con via Bonomi, nella zona della...

Temi più discussi: Pauroso schianto tra auto e scooter a Fontanini, 18enne sbalzata sull'asfalto: gravissima in Rianimazione; Pauroso scontro tra una moto e un'auto sulla Statale: una 79enne e un 35enne trasportati in ospedale; Pesaro, pauroso schianto sulla Panoramica: 50 metri di frenata e poi l'incidente al Sesto tornante. Due feriti. Il mistero della terza auto; Pauroso incidente in autostrada. Salvi il bimbo di 3 anni e il micio.

pauroso schianto tra autoPesaro, pauroso schianto sulla panoramica: 50 metri di frenata e poi l'incidente al sesto tornante. Due feriti. Il mistero della terza autoPESARO - I segni di una frenata di quasi 50 metri che partono dal piazzale davanti alla Capannina e finiscono oltre la curva. Ai lati della strada ... msn.com

pauroso schianto tra autoGiovane gravissimo dopo lo schianto contro un alberoGiovane gravissimo dopo lo schianto contro un albero. Un ragazzo di 20 anni è stato estratto dall’auto e portato in ospedale con l’elicottero. laprovinciadibiella.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web