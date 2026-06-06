Pauroso schianto tra auto e scooter a Fontanini 18enne sbalzata sull' asfalto | gravissima in Rianimazione

Un'auto e uno scooter si sono scontrati nel tardo pomeriggio di venerdì 5 giugno sulla strada Langhirano, a Fontanini. Un'18enne a bordo dello scooter è stata sbalzata sull'asfalto e trasportata in gravi condizioni in Rianimazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di venerdì 5 giugno lungo strada Langhirano, all'altezza della località Fontanini. Per cause in corso di accertamento uno scooter e un'auto si sono scontrati violentemente. La ragazza di 18 anni che era alla guida dello scooter è ha riportato ferite molto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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