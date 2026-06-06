parco di villa vitali weekend speciale tra laboratori e mostre

Notizia in breve

Il Parco di Villa Vitali a Fermano ospita un fine settimana dedicato a laboratori e mostre. L’area, recentemente restaurata, sarà aperta al pubblico con iniziative pensate per tutte le età. Sono previsti laboratori artistici e attività educative, oltre a esposizioni di opere e materiali informativi. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e si rivolge a residenti e visitatori interessati a scoprire le novità del parco. L’iniziativa si prolunga nel weekend, con ingressi gratuiti e orari specifici.