Parco di Villa Vitali weekend speciale tra laboratori e mostre
Il Parco di Villa Vitali a Fermano ospita un fine settimana dedicato a laboratori e mostre. L’area, recentemente restaurata, sarà aperta al pubblico con iniziative pensate per tutte le età. Sono previsti laboratori artistici e attività educative, oltre a esposizioni di opere e materiali informativi. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e si rivolge a residenti e visitatori interessati a scoprire le novità del parco. L’iniziativa si prolunga nel weekend, con ingressi gratuiti e orari specifici.
Il Parco di Villa Vitali, uno dei luoghi più rappresentativi del verde urbano fermano, restaurato dal Comune di Fermo grazie ad un finanziamento Pnrr di 2 milioni di euro e vincolato dal Ministero della Cultura come bene d’interesse culturale, è stato di recente riconosciuto anche dalla rete nazionale dell’ Associazione Parchi e Giardini d’Italia (Apgi). Proprio nell’ambito di questa rete, oggi e domani il parco aderirà all’iniziativa ’Appuntamento in Giardino’, manifestazione nazionale dedicata alla valorizzazione dei giardini storici. Ricco il programma del parco nei due giorni, con iniziative pensate per famiglie e visitatori: si parte con il laboratorio ’Mani nell’argilla per ritrovare il centro dell’anima’ (laboratorio di ceramia e yoga, oggi ore 16,30 e 18,30, domenica ore 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Villa Rena, Batsi | Travel Suggestions
Notizie e thread social correlati
Villa Carlotta. Mostre, laboratori e naturaVilla Carlotta a Tremezzina, situata sulle sponde del Lago di Como, si presenta come un luogo ricco di attrazioni.
Mostra del Libro a Villa Farsetti: un weekend tra lettura, laboratori e creativitàSabato 9 e domenica 10 maggio 2026 si tiene a Villa Farsetti a Santa Maria di Sala la Mostra del Libro, un evento che propone un weekend dedicato...
Temi più discussi: Parco di Villa Vitali, weekend speciale tra laboratori e mostre; Fermo. Il Parco di Villa Vitali riconosciuto a livello nazionale. Una vetrina di promozione; Lo yoga incontra l'archeologia: lezione da non perdere a Villa Vitali; 'Appuntamento in giardino', nella Marche dieci parchi aperti.
ArcheoNatura nel Parco a Villa Vitali Mercoledì 3 giugno, dalle 16 alle 18, il parco di Villa Vitali ospita una visita tematica esperienziale dedicata al dialogo tra archeologia, natura e manualità. Un pomeriggio per scoprire da vicino i reperti ceramici, imparar facebook
Parco di Villa Vitali, weekend speciale tra laboratori e mostreIl Parco di Villa Vitali, uno dei luoghi più rappresentativi del verde urbano fermano, restaurato dal Comune di Fermo ... ilrestodelcarlino.it
Considereresti obbligatori alcuni dei giochi non numerati (?)? reddit
Fermo, il parco di Villa Vitali aderisce all'iniziativa Appuntamento in GiardinoFermo, il parco di Villa Vitali aderisce all'iniziativa Appuntamento in ... corrierenews.it