La famiglia di Paola Turci ha appreso del suo divorzio da Francesca Pascale attraverso una conversazione diretta. La cantante ha rivelato di aver condiviso la notizia con i familiari senza filtri, in modo spontaneo. A quarant’anni dal debutto, Turci parla anche di come il gossip abbia influenzato la sua vita, sottolineando l’importanza della riservatezza e dell’autostima nel percorso personale.

A quarant’anni dal debutto musicale, Paola Turci guarda al passato con lucidità e affronta temi profondi come la riservatezza, l’autostima e il peso del gossip. Tra le sue parole spicca una confessione che riguarda la sua famiglia e la fine del matrimonio con Francesca Pascale. Leggi anche: Finalmente tutta la verità su Paola Turci e Francesca Pascale: ecco perché si sono lasciate e in che rapporti sono oggi Per Paola Turci il 2026 rappresenta un anno particolarmente significativo. La cantautrice celebra infatti quattro decenni di carriera e si prepara a inaugurare una nuova fase del suo percorso artistico con un progetto che racconta emozioni, cambiamenti e maturità. Un momento importante che coincide anche con una ritrovata serenità personale dopo anni particolarmente intensi. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Paola Turci racconta come ha saputo la sua famiglia del divorzio da Francesca Pascale: la confessione

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Paola Turci e la fine del matrimonio con Francesca Pascale

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