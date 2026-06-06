Un camionista ha iniziato a comportarsi in modo aggressivo sulla motrice del tir, barricandosi e speronando veicoli e blocchi stradali. La polizia locale è intervenuta, e gli agenti sono riusciti a sedarlo prima che potesse causare ulteriori danni. Testimoni riferiscono che il conducente aveva un forte odore di alcol e aveva iniettato sostanze in vena prima dell'intervento. La scena si è svolta in un tratto di strada trafficato.

Momenti concitati, un camionista che beve, si inietta qualcosa in vena, tenta di forzare un blocco stradale e viene sedato dagli agenti della polizia locale prima che possa combinare guai più gravi. Accade ieri, intorno alle 12 in un’area industriale nella zona ovest di Brugherio, dove una pattuglia della polizia locale stava effettuando alcuni controlli di routine sui tempi di guida e riposo di un autotrasportatore alla guida di una motrice Volvo. Il camionistra, di origine polacca ma residente in Italia, 55 anni, durante i controlli, dai quali emergeva la guida senza aver inserito la carta conducente obbligatoria nel disco cronotachigrafo, comincia a dare in escandescenze barricandosi nella motrice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Panico sulla motrice del Tir. Si barrica e sperona tutti

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Si parla di: Panico sulla motrice del Tir. Si barrica e sperona tutti; Si barrica nella motrice armato di coltello, poi cerca di forzare il posto di blocco.

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