L’amministrazione comunale di Budrio ha dato il via a lavori di riqualificazione del complesso sportivo Palamezzolara, con un investimento totale di 700mila euro. Le opere prevedono interventi di miglioramento delle strutture esistenti e di nuove installazioni per rendere più funzionale il centro sportivo. I lavori sono stati avviati nelle scorse settimane e proseguiranno nelle prossime settimane.

L’amministrazione comunale di Budrio avvia un importante intervento di miglioramento del complesso sportivo comunale Palamezzolara, con un investimento complessivo di 700mila euro. È stata fatta la consegna dei lavori all’impresa esecutrice che avranno una durata stimata di circa sei mesi e mirano a migliorare l’efficienza energetica della struttura, potenziarne la sicurezza e renderla ancora più fruibile e confortevole per tutti i cittadini. Gli interventi sono stati concordati con il gestore dell’impianto per non ostacolare il regolare svolgimento delle attività all’interno della struttura. Tra gli interventi principali è prevista l’installazione di pompe di calore ad alta efficienza, integrate con l’impianto fotovoltaico esistente, per ridurre il fabbisogno di energia primaria non rinnovabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Palamezzolara, al via opere da 700mila euro

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