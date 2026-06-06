L’Unione dei Comuni ha inviato proposte di modifica al progetto di variante del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del fiume Po. Tra le richieste, l’inserimento di priorità su interventi di casse di espansione, palancole e indennizzi. La comunicazione riguarda specificamente le modifiche al progetto Pai Po, con l’obiettivo di integrare le misure di intervento e di tutela delle aree interessate.

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha formalizzato e inviato una serie di proposte di modifica e integrazione relative al progetto di variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, il cosiddetto Pai Po. L’atto formale comprende in totale diciotto punti dettagliati, elaborati con l’obiettivo di perfezionare il quadro conoscitivo del territorio, ottimizzare l’efficacia delle norme e incrementare il coordinamento tra i vari enti competenti in materia di sicurezza idraulica. I sindaci del comprensorio hanno incentrato le proprie richieste su una pianificazione rigorosa delle scadenze e delle priorità d’intervento attraverso l’istituzione di un documento ufficiale denominato Programmazione delle priorità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pai Po, l’Unione elenca le priorità tra ‘casse’, palancole e indennizzi

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