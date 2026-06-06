Durante il Memorial Day weekend negli Stati Uniti, un video di una cosplayer di Hatsune Miku è diventato virale. Nel video, la performer chiede 15 dollari per bere un “succo di piedi”. La clip ha suscitato reazioni contrastanti tra gli spettatori, alcuni criticando la richiesta, altri difendendola come parte di un'esibizione artistica. La diffusione del video ha portato a discussioni online sulla percezione di contenuti non convenzionali nel mondo degli anime e cosplay.

Un evento tanto bizzarro quanto discusso ha scosso la comunità degli appassionati di anime durante il Memorial Day weekend negli Stati Uniti. Una cosplayer vestita da Hatsune Miku, la celebre idol virtuale giapponese dai capelli turchesi, avrebbe venduto bicchieri di liquido rosso descritto come “foot juice” – letteralmente “ succo di piedi ” – al prezzo di circa 15 dollari a bicchiere. La scena si è consumata al ParkCon, un raduno notturno non ufficiale associato al FanimeCon 2026 di San Jose, California. Le immagini e i video dell’accaduto hanno fatto rapidamente il giro dei social media, scatenando reazioni che oscillano tra l’incredulità, il disgusto e la curiosità. Secondo i resoconti diffusi su X e Facebook, diverse cosplayer sedute a terra avrebbero immerso i piedi in contenitori refrigerati pieni di liquido rosso, vendendo poi il contenuto ai partecipanti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Pagano 15 dollari per bere il suo “succo di piedi”: il video di una cosplayer di Hatsune Mikuanime è virale

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