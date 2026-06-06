Oroscopo di domani 7 giugno 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

A cura di Barbanera Aggiornato il 6 giugno 2026 Ariete. 213 – 204 Obiettivi e aspirazioni riposano ben allineati nel cassetto. In attesa del momento giusto per realizzarli, fantastichiamo e riposiamo sugli allori. Inaspettato ed emozionante contatto ravvicinato, con una persona per cui da giorni abbiamo perso la bussola. Toro. 214 – 205 Forse per le finanze non sarà una fase esaltante, ma la ricchezza che abbiamo nel cuore, anche per dei pragmatici come noi, vale molto di più. Se dobbiamo preparare un esame importante, studiamo con un compagno, facilita la memorizzazione. Gemelli. 215 – 216 Luna fastidiosa quella che oggi fa capolino nel cielo dei Pesci, foriera di lavoro straordinario. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Oroscopo Giugno 2026 Previsioni Dettagliate di Branko per Tutti i Segni Zodiacali

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