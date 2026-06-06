Ora ispezioni in tutta Italia Calderone scopre i caporali

Da cms.ilmanifesto.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le autorità hanno avviato ispezioni su tutto il territorio nazionale dopo la scoperta di caporali coinvolti in un episodio di sfruttamento lavorativo. Nel frattempo, un’autopsia di tre ore si è svolta sull’ospedale di Rossano, esaminando i corpi delle quattro vittime della strage avvenuta lunedì scorso in provincia di Cosenza, dove i corpi sono stati trovati carbonizzati. Le indagini continuano a focalizzarsi su eventuali collegamenti tra i caporali e l’incidente.

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È durata tre ore all’ospedale di Rossano l’autopsia sui corpi carbonizzati delle quattro vittime della strage in cui lunedì scorso, ad Amendolara, in provincia di Cosenza, hanno perso la vita. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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