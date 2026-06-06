ora ispezioni in tutta italia calderone scopre i caporali

Notizia in breve

Le autorità hanno avviato ispezioni su tutto il territorio nazionale dopo la scoperta di caporali coinvolti in un episodio di sfruttamento lavorativo. Nel frattempo, un’autopsia di tre ore si è svolta sull’ospedale di Rossano, esaminando i corpi delle quattro vittime della strage avvenuta lunedì scorso in provincia di Cosenza, dove i corpi sono stati trovati carbonizzati. Le indagini continuano a focalizzarsi su eventuali collegamenti tra i caporali e l’incidente.