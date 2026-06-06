Arezzo, 6 giugno 2026 – Inizia oggi Officine Social Movie 2026. il festival dei cortometraggi si aprirà alle 17:30 con l’inaugurazione della mostra “Il paesaggio e l’artificio: tra visione e algoritmo” di Daniele Terzoni, seguita dalla proiezione e premiazione del corto vincitore del Premio Linguaggio Giovanile. Alle 18:30 spazio a “La storia che non ho mai disegnato”, spettacolo di M aicol & Mirko prodotto da Infinito Produzioni, Fondazione Trg, Argot Produzioni e Gold, accompagnato da un’esperienza immersiva in realtà virtuale, con appositi visori, a posti limitati con prenotazione obbligatoria online. La serata proseguirà alle 20:30 con la proiezione del film “Generazione Fumetto” e l’incontro con il regista Omar Rashid e l’illustratore e doodle artist Francesco Caporale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omar Rashid, il regista ospite di Social Movie

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