Il 6 luglio si terranno concerti in cinque città italiane per ricordare Ennio Morricone, scomparso nel 2020. Gli eventi sono programmati alle ore 21 e si svolgeranno contemporaneamente. Tra le città partecipanti figura anche Ancona. La serie di concerti celebra la musica del compositore attraverso esibizioni dal vivo in diverse località del Paese. I concerti sono organizzati in memoria del musicista e si svolgono nello stesso giorno del suo anniversario di morte.

Cinque città italiane rendono omaggio a Ennio Morricone, con altrettanti concerti che si terranno in contemporanea il 6 luglio (ore 21), in ricordo del giorno del 2020 in cui il Maestro ci ha lasciati. Sono Ancona, Roma, Torino, Palermo e Bari. Il Comune dorico e Marche Teatro aderiscono all’iniziativa della Fondazione Ennio Morricone, ospitando alle Muse l’esecuzione delle musiche da film più famose di Morricone da parte dell’Orchestra Accademia Dorica diretta da Alessandro Benigni, con la partecipazione del soprano Valeria Esposito. Walter Veltroni, presidente della Fondazione Ennio Morricone dichiara che l’obiettivo è "coinvolgere.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omaggio a Morricone in 5 città: c’è Ancona

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