Oltre i colori la resistenza | perché il Pride è ancora un atto politico necessario
Il Pride resta un atto politico, non solo una sfilata di colori. Mentre alcuni cercano di ridurne la portata a un evento estivo, l’appuntamento continua a rappresentare una protesta e una richiesta di diritti. La manifestazione si svolge ancora oggi con lo scopo di promuovere l’uguaglianza e contrastare discriminazioni. La presenza di manifestanti e il messaggio di resistenza sono elementi che evidenziano la natura politica dell’evento.
C'è una narrazione per molti rassicurante, ma profondamente sbiadita, che vorrebbe ridurre il Pride a una colorata sfilata di inizio estate. Un “carnevale” pop, fatto di musica, carri e sponsor pronti a tingere di arcobaleno i propri loghi per trenta giorni, per poi riporli in soffitta fino. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Reborn stand-in heiress tried to stay low, but the tycoon became obsessed!
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Il set del mini show per #Grindr di ieri sera aveva i colori della bandiera #trans e ha urlato a #TimesSquare #ProtectTheDolls in un momento storico in cui queste persone voglio essere cancellate. Amare #Madonna è qualcosa che va e DEVE andare oltre un x.com
Ci sono storie dipinte su queste pareti da oltre seicento anni. Volti, gesti, colori che il tempo ha reso silenziosi. Ma il silenzio sta per finire. Oltre il tempo. Il passato non è mai stato così vicino. #OltreilTempo #RoccaDiVignola #Vignola #PatrimonioCulturale in facebook
Cosa ne pensi di questa combinazione di colori come terzo paio nella mia collezione arancione dopo beige perlino e rosa shocking? Pensi che sia stupenda e che attiri l'attenzione? Adoro i bordi intrecciati reddit
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