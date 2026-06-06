Oltre i colori la resistenza | perché il Pride è ancora un atto politico necessario

Da viterbotoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Pride resta un atto politico, non solo una sfilata di colori. Mentre alcuni cercano di ridurne la portata a un evento estivo, l’appuntamento continua a rappresentare una protesta e una richiesta di diritti. La manifestazione si svolge ancora oggi con lo scopo di promuovere l’uguaglianza e contrastare discriminazioni. La presenza di manifestanti e il messaggio di resistenza sono elementi che evidenziano la natura politica dell’evento.

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C'è una narrazione per molti rassicurante, ma profondamente sbiadita, che vorrebbe ridurre il Pride a una colorata sfilata di inizio estate. Un “carnevale” pop, fatto di musica, carri e sponsor pronti a tingere di arcobaleno i propri loghi per trenta giorni, per poi riporli in soffitta fino. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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