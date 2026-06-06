Oltre i colori la resistenza | perché il Pride è ancora un atto politico necessario

Il Pride resta un atto politico, non solo una sfilata di colori. Mentre alcuni cercano di ridurne la portata a un evento estivo, l’appuntamento continua a rappresentare una protesta e una richiesta di diritti. La manifestazione si svolge ancora oggi con lo scopo di promuovere l’uguaglianza e contrastare discriminazioni. La presenza di manifestanti e il messaggio di resistenza sono elementi che evidenziano la natura politica dell’evento.

C'è una narrazione per molti rassicurante, ma profondamente sbiadita, che vorrebbe ridurre il Pride a una colorata sfilata di inizio estate. Un “carnevale” pop, fatto di musica, carri e sponsor pronti a tingere di arcobaleno i propri loghi per trenta giorni, per poi riporli in soffitta fino. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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Reborn stand-in heiress tried to stay low, but the tycoon became obsessed!

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Il set del mini show per #Grindr di ieri sera aveva i colori della bandiera #trans e ha urlato a #TimesSquare #ProtectTheDolls in un momento storico in cui queste persone voglio essere cancellate. Amare #Madonna è qualcosa che va e DEVE andare oltre un x.com

Cosa ne pensi di questa combinazione di colori come terzo paio nella mia collezione arancione dopo beige perlino e rosa shocking? Pensi che sia stupenda e che attiri l'attenzione? Adoro i bordi intrecciati reddit

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