L'Olimpia ha vinto gara-4 contro la Germani Brescia con il punteggio di 91-86, assicurandosi il passaggio alla finale scudetto. La squadra biancorossa ha concluso la serie semifinale con un risultato di 3-1, dimostrando una superiorità costante durante tutta la serie. La partita si è disputata al Forum, con i padroni di casa che hanno prevalso su un avversario che non si è mai arreso.

La lunga attesa è terminata, l’Olimpia tornerà a giocare l’atto finale per lo scudetto. I biancorossi vincono nettamente anche gara-4 contro la Germani Brescia per 91-86 e conquistano il 3-1 in semifinale, mostrando lungo tutta la serie una chiara superiorità seppur contro un avversario mai domo. La fisicità di una squadra costruita per l’Eurolega fa la differenza, a maggior ragione in partite così ravvicinate. Questa volta è la serata di Armoni Brooks (nella foto) che chiude con 18 punti. Più di un segnale, poi, da un LeDay fondamentale nell’approccio (12 punti con 57 da 2), come da Guduric, anche lui positivo soprattutto nel primo tempo (9 punti e 4 assist). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Olimpia, è finale scudetto. La Germani cede al Forum

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