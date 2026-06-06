oggi scade lo sconto sui carburanti

Lo sconto sui carburanti scade oggi, ma il governo non ha ancora comunicato se adotterà misure alternative. Finora, ha solo annunciato che non verrà prorogato. La decisione definitiva sulla possibile manovra non è stata ancora presa, lasciando aperta la possibilità di interventi futuri o di lasciare invariata la situazione attuale. La scadenza è arrivata senza conferme ufficiali su eventuali proroghe o nuove iniziative.

Alla mezzanotte tra sabato 6 e domenica 7 giugno scadrà la riduzione delle accise sui carburanti, decisa dal governo e già prorogata più volte. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha detto che non intende rinnovare la riduzione attuale, ma non ha ancora fatto capire cosa farà esattamente. È comunque probabile che una decisione non venga presa prima di domenica: Giorgetti infatti vuole aspettare di avere i dati di maggio sul gettito dell’IVA ottenuto dalla vendita dei carburanti – più alto rispetto al solito, proprio per via dell’aumento dei prezzi – per capire le risorse finanziarie disponibili. Questi dati saranno disponibili soltanto nel corso di sabato, ha detto Giorgetti. Al momento lo sconto per la benzina vale 5 centesimi al litro, quello sul gasolio 10. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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