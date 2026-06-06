Oggi è il giorno della Resegup | 1.200 atleti sfidano il Resegone

Oggi si svolge la quindicesima edizione della Resegup, con 1.200 atleti pronti a partire. Il via sarà dato tra poche ore da piazza Garibaldi, nel centro di Lecco. La città si fermerà momentaneamente mentre gli atleti si preparano ad affrontare il percorso che risale il Resegone. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni e si svolge in una giornata di grande attenzione per la gara di trail running.

Quando tra poche ore il via sarà dato da piazza Garibaldi, Lecco si fermerà per la quindicesima volta a guardare la propria montagna. I 1.200 pettorali disponibili erano andati esauriti in soli quattro giorni dall'apertura delle iscrizioni – nuovo record assoluto per la Resegup, che nel 2025 ci. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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