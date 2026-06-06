Nuovo sciopero dei treni in programma a giugno | in arrivo un giovedì nero per i pendolari

Un nuovo sciopero dei treni è previsto per giovedì 11 giugno, indetto dai sindacati Cub Trasporti e Sgb. La protesta interesserà l'intera giornata e segue quelli di maggio. I dettagli riguardano la mobilitazione dei lavoratori del settore ferroviario senza ulteriori specifiche sulla durata o l'estensione. Non sono stati comunicati eventuali effetti sui servizi o modalità di adesione.

Dopo quelli di maggio, un nuovo sciopero dei treni è in arrivo a giugno. L'agitazione è stata indetta dai sindacati Cub Trasporti e Sgb ed è in programma per l'intera giornata di giovedì 11 giugno.Gli orari dello scioperoA scioperare sarà il personale delle imprese che svolgono attività. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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