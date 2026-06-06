È stata inaugurata la nuova palestra della scuola Primo Maggio, un intervento che attendeva da diversi anni. L’apertura è stata possibile grazie al lavoro degli uffici comunali, che hanno portato a termine i lavori. L’assessore ai Lavori pubblici e allo Sport ha commentato che si tratta di un investimento per il futuro. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti comunali e studenti.

L’intervento era atteso da "diversi anni e, finalmente, grazie all’intenso lavoro degli uffici comunali, è stata inaugurata la nuova palestra della scuola Primo Maggio – spiega l’assessore ai Lavori pubblici e allo Sport Stefano Parmesani -. Un luogo di sport, moderno, sicuro e funzionale, un’opera importante per la città, realizzata per offrire a studenti, associazioni sportive e cittadini uno spazio dedicato all’attività fisica, alla crescita e alla condivisione". Una grande festa, con studenti e associazioni, ha inaugurato giovedì pomeriggio il nuovo spazio, dove potranno fare educazione motoria gli alunni della scuola e allenarsi gli iscritti alle associazioni, tra cui volley, basket, ginnastica, danza e taekwondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuova palestra: "Investimento per il futuro"

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Trestina, nuova palestra per studenti e comunità

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