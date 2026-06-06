Il Partito Democratico sta valutando due strategie in risposta alla nuova legge elettorale, tra cui l'Aventino, cioè l'astensione dal voto in Parlamento. Questa scelta potrebbe bloccare i lavori parlamentari e impedire l'approvazione della legge. La decisione si basa sulla volontà di opporsi alle modifiche legislative senza partecipare alle sedute. La proposta include anche una possibile manifestazione di dissenso attraverso l'assenza dalle sedute ufficiali.

Quali sono le due strategie concrete studiate dal Partito Democratico? Come può il rifiuto delle istituzioni paralizzare i lavori parlamentari? Perché il centrosinistra rifiuta le larghe intese in caso di pareggio? Quali rischi corre la stabilità del Paese con un possibile Aventino??? In Breve Vertice giovedì tra Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli e Ciriaco per linea comune. Opzione tecnica prevede contestazione meccanismo selezione candidati tramite gestione preferenze. Rifiuto . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova legge elettorale: il centrosinistra valuta l’Aventino

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