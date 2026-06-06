Nucleare terra di scontro | Può dare competitività Centrale qui? Prematuro

L’Italia ha annunciato la riapertura ufficiale al nucleare, suscitando divisioni tra le regioni. Le Marche, in particolare, sono divise tra le potenzialità di migliorare la competitività economica e i ricordi delle crisi passate legate all’energia nucleare. La discussione riguarda la possibilità di installare nuove centrali nel territorio, ma non ci sono ancora decisioni definitive. La questione rimane aperta, con posizioni contrastanti tra favorevoli e contrari.

L’Italia riapre ufficialmente le porte al nucleare e le Marche si scoprono già divise, sospese tra ambizioni di competitività economica e lo spettro del passato. L’approvazione alla Camera del disegno di legge delega proposto dal ministro della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha riacceso un dibattito che sembrava sepolto dai referendum, proiettando la regione al centro di uno scontro politico infuocato sul futuro dei mini impianti di nuova generazione. A dare il via alle danze è stato l’assessore regionale all’Energia, Giacomo Bugaro, che ha accolto con grande favore il disegno di legge: "Il nucleare si è molto evoluto in termini di sostenibilità e sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Nucleare: l'Italia può farne a meno Dibattito pubblico tra l'Avvocato dell'Atomo e Arturo Lorenzoni

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