Nucleare in Italia | la prima centrale arriverà nel 2033

La prima centrale nucleare con reattori piccoli e modulari (SMR) in Italia è prevista per il 2033. Questi reattori sono progettati per fornire energia costante senza emissioni di CO2. La produzione di energia da fonti rinnovabili come sole e vento non è sufficiente a coprire tutto il fabbisogno energetico del paese.

Come possono i piccoli reattori SMR garantire energia costante senza CO2?. Perché il sole e il vento non bastano a coprire il fabbisogno?. Quali rischi economici comporta la gestione delle scorie nucleari in Italia?. Chi bloccherà la costruzione delle centrali per motivi elettorali?.? In Breve L'Italia importa tre quarti del fabbisogno elettrico, superando la media UE sotto il 60%. Il mix 2025 vede fotovoltaico al 35,3% ed eolico al 17% contro nucleare e fossili. Davide Tabarelli evidenzia solo 1500 ore di sole e 2200 di vento su 8760 annue. Giuseppe Sala e Elly Schlein sollevano dubbi su costi e fattibilità vicino alle città. L’Italia punta al nucleare per colmare il deficit energetico: Pichetto Fratin annuncia la prima centrale nel 2033. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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