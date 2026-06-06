notti da genitori

Due giovani sorelle di 14 e 23 anni sono state trovate morte in circostanze ancora da chiarire. Camilla e Dana erano descritte come ragazze sportive e dal volto sorridente. La loro scomparsa ha suscitato grande sconcerto tra amici e familiari, che si erano spesso riferiti a loro come ragazze dal futuro promettente. Le indagini sono in corso per stabilire le cause del decesso.

Camilla e Dana avevano 14 e 23 anni. Erano sorelle, belle e sportive, un futuro dolce davanti a loro. Erano, perché sono morte in un “banale” incidente stradale mentre tornavano a casa. Forse solo chi ha fede può trovare un minimo conforto mentre per gli altri non c’è risposta razionale. Non si può morire così all’inizio della vita, non è giusto: viene da urlare di rabbia e dolore contro Dio e gli uomini. Poi ci sono papà e mamma Bruno e Catia che aspetta(va )no le loro ragazze a casa per cena dopo una gita a Gardaland. Ecco, l’attendere il ritorno, da una serata o da una semplice uscita pomeridiana in auto, dei figli grandicelli o adulti che siano, è spesso (sempre?) per un genitore una lenta tortura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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