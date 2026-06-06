Tra il 9 e l’11 giugno, il nord Italia è soggetto a un’allerta meteo per possibili grandinate con chicchi di oltre 5 centimetri e nubifragi intensi. Le previsioni indicano che alcune regioni potrebbero essere colpite da piogge molto violente, con rischi di allagamenti e danni alle proprietà. Si consiglia di adottare misure di protezione per auto e beni, come coperture resistenti e barriere temporanee. Le aree più a rischio sono quelle più esposte alle precipitazioni intense previste in questo periodo.

Come proteggere auto e proprietà dai chicchi di grandine sopra i 5cm?. Quali regioni subiranno i nubifragi più violenti tra martedì e giovedì?. Perché l'energia accumulata nella Pianura Padana alimenterà i temporali?. Cosa accadrà alle temperature nel Centro-Sud durante l'ondata di caldo?.? In Breve Martedì 9 giugno colpiti Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Trentino-Alto Adige.. Mercoledì 10 giugno rischio grandine superiore a 5 cm in Veneto e Friuli.. Caldo africano con massime oltre 32°C a Roma, Bari, Napoli e Palermo.. Modelli ECMWF e GFS prevedono raffiche di vento tipo downburst al Nord.. Maltempo al Nord tra il 9 e l’11 giugno: arrivano grandine e nubifragi dopo il caldo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Nord, allerta meteo: grandine e nubifragi tra il 9 e l’11 giugno

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Allerta Meteo, maltempo estremo al Centro/Nord con nubifragi e tornado. Cancellato il caldo al Sud

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