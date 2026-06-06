non solo la lazio anche la fiorentina sulle tracce di miretti la posizione della juve

La Fiorentina ha mostrato interesse per il centrocampista della Juventus, Miretti, aggiungendosi alla Lazio tra le squadre interessate al giocatore. La Juventus sembra essere più propensa a cederlo, mentre il suo futuro appare sempre più distante dalla società torinese. La trattativa potrebbe coinvolgere anche altri club, ma al momento non sono stati annunciati dettagli ufficiali. La situazione rimane aperta e soggetta a sviluppi futuri.

di Francesco Spagnolo Il futuro di Miretti è sempre più lontano dalla Juve. La Fiorentina nelle ultime ore ha manifestato l’interesse per il centrocampista bianconero. Fabio Miretti, centrocampista classe 2003 della Juventus, potrebbe lasciare i bianconeri nel corso della sessione estiva di calciomercato, una prospettiva che accende l’interesse di diverse società. Il giocatore non sarebbe un titolare per mister Spalletti, che non gli ha dato molto spazio nel corso dell’ultima stagione. Questo scenario rischia di complicarsi ulteriormente nel breve periodo, poiché la dirigenza della Juventus è attivamente alla ricerca di rinforzi sul mercato per innalzare il livello del reparto centrale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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