Non solo Abate | il Torino amplia la rosa dei candidati e riflette su Di Francesco e sul ritorno di Juric

Il Torino sta valutando diversi allenatori per la panchina. Oltre a Abate, sono stati presi in considerazione Eusebio Di Francesco e un possibile ritorno di Ivan Juric. La squadra sta riflettendo sulle opzioni disponibili, senza ancora annunciare una decisione ufficiale. La riflessione riguarda le diverse possibilità di guida tecnica, con incontri e valutazioni ancora in corso.

Barcellona, riscattato il talento egiziano Hamza Abdelkarim dall’Al Ahly. Ha stregato tutti dopo 6 mesi! Senesi è ufficialmente del Tottenham: l’argentino arriva a zero dal Bournemouth! Le sue prime parole e l’accoglienza di De Zerbi Chi è Ljubo Puljic, il colpo messo a segno dall’Atalanta dal Bayern Monaco. La sua storia e il suo identikit tecnico Chiellini: «17 anni di fila in una società sono tantissimi. La Juve è cresciuta. E’ stata al top in Italia e in Europa» Chi è Ljubo Puljic, il colpo messo a segno dall’Atalanta dal Bayern Monaco. La sua storia e il suo identikit tecnico Calciomercato Parma: Suzuki nel mirino dell’Aston Villa per il post Dibu Martinez. La posizione dei ducali Barcellona, riscattato il talento egiziano Hamza Abdelkarim dall’Al Ahly. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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