Nel deserto del Sahara nel nord del Niger, 49 persone sono morte per disidratazione dopo che il loro camion si è rotto, lasciandole bloccate in un'area isolata. La tragedia è avvenuta a nord di Assamaka, dove i sopravvissuti hanno riferito di non aver avuto accesso a acqua o aiuto. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'incidente e sulla presenza di eventuali responsabilità. Non ci sono stati altri dettagli ufficiali sulla dinamica o sulle cause del guasto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dramma nel deserto a nord di Assamaka. Una terribile tragedia si è consumata nel deserto del Sahara, nel nord del Niger, dove 49 persone hanno perso la vita a causa della sete dopo essere rimaste bloccate in una zona isolata. Il mezzo sul quale viaggiavano si è fermato per un guasto meccanico in un’area remota situata a oltre 80 chilometri da Assamaka, località di confine vicina all’incontro tra Niger, Mali e Algeria. La notizia è stata resa nota dalle autorità della regione di Agadez, che hanno definito l’accaduto una vera e propria “catastrofe umanitaria”. Il viaggio per una festa religiosa si trasforma in un incubo. Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, il camion era partito da Telhandek, nel Mali, e trasportava circa un centinaio di persone. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Niger, tragedia nel Sahara: 49 persone muoiono di sete dopo il guasto del camion

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49 People Died of Thirst After Truck Broke Down in Sahara Desert

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